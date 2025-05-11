12 Mayıs - 18 Mayıs Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir dönem olacak gibi görünüyor. Güneş ve Uranüs'ün kavuşumu, ev ve ilişkiler alanında sürpriz bir gelişmenin habercisi. Bu kavuşum, aşk hayatında da adeta bir deprem etkisi yaratabilir. Taşlar yerinden oynayacak, belki de uzun zamandır beklediğin teklifi alacaksın.

Bir diğer olasılık ise, hayatına aniden girecek kişinin kalbini çalması. Bu kişi, belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkacak ve aşkın büyüsüne kapılmanı sağlayacak. Bu hafta, aşk hayatında beklenmedik sürprizlere açık olmalısın. Bu sürprizler, hayatına hem yeni bir renk, yeni bir heyecan kapabilir... Şimdi haftanın heyecanına ve aşkın tutkulu çekimine hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…