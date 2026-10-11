Sevgili Kova, bu hafta Plüton burcunda ileri harekete dönüyor; uzun süredir beklettiğin kişisel ya da mesleki dönüşümü başlatmak için güçlü bir destek alıyorsun. Hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı ortaklıklarda ve müşteri ilişkilerinde şansını artırıyor. Mars ile Satürn'ün üçgeni yazışmaların ve kısa görüşmelerin sağlam sonuçlar vermesine yardımcı oluyor.

Maddi olarak haftanın başında Akrep'teki Ay kariyer evinde para kazanma yollarını sorgulatıyor. Venüs retrosu kariyerinde eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir projeyi geri getirebilir, kesin karar için hafta sonunu beklemek daha güvenli. Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru içinde biriktirdiğin kaygıları ve gizli kalmış yükleri netleştirmeni istiyor.

Gelelim aşka. Jüpiter karşı burcundaki ilişki evinde cömertliği artırıyor; ilişkin varsa partnerinle hafta ortasında yapacağın ortak bir plan bağınızı güçlendirir. Bekar Kova ise farklı bir çevreden ya da uzaktan biriyle tanışma ihtimali yüksek, Venüs retrosu ise hızlı kararlar yerine merak etmeyi öneriyor.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…