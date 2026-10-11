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Kova Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Plüton burcunda ileri harekete dönüyor; uzun süredir beklettiğin kişisel ya da mesleki dönüşümü başlatmak için güçlü bir destek alıyorsun. Hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı ortaklıklarda ve müşteri ilişkilerinde şansını artırıyor. Mars ile Satürn'ün üçgeni yazışmaların ve kısa görüşmelerin sağlam sonuçlar vermesine yardımcı oluyor.

Maddi olarak haftanın başında Akrep'teki Ay kariyer evinde para kazanma yollarını sorgulatıyor. Venüs retrosu kariyerinde eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir projeyi geri getirebilir, kesin karar için hafta sonunu beklemek daha güvenli. Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru içinde biriktirdiğin kaygıları ve gizli kalmış yükleri netleştirmeni istiyor.

Gelelim aşka. Jüpiter karşı burcundaki ilişki evinde cömertliği artırıyor; ilişkin varsa partnerinle hafta ortasında yapacağın ortak bir plan bağınızı güçlendirir. Bekar Kova ise farklı bir çevreden ya da uzaktan biriyle tanışma ihtimali yüksek, Venüs retrosu ise hızlı kararlar yerine merak etmeyi öneriyor.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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