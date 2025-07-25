26 Temmuz Cumartesi Koç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün evrende bir tatlı ritim hissediyorsan, o sadece senin hayal gücün değil. Güneş ile Neptün'ün bir araya gelerek oluşturduğu olumlu açı, hafta sonuna huzurlu bir akış ve tatlı bir ritim getiriyor. İş hayatında, belki de bir süredir aklında olan ama bir türlü somutlaştıramadığın bir fikrin, bugün en beklenmedik bir anda berraklaşabilir.

Belki bir sanat projesi üzerinde düşünüyorsun, belki yaratıcı bir sunum fikrin var... Hafta sonu demeden, ilham defterini karıştır, çünkü kariyerinle ilgili içgüdülerin bugün kristal netliğinde çalışıyor. İçinde bulunduğun enerji, seni bir adım öteye taşıyacak fikirlerin peşinden gitmeye teşvik ediyor.

Yaratıcı sektörlerde çalışıyorsan, bu enerji senin için bir lütuf olabilir. Ruhani rehberliklerle ilgileniyorsan, sahne işleriyle meşgulsen ya da gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyorsan, bugün sana 'buraya biraz daha odaklan' diyebilir. Neptün'ün sezgisel enerjisi, görünmeyeni sezmene yardımcı olurken, Güneş'in ışığı da o iç sesi sahneye taşımanı istiyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…