10 Haziran Salı Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün hayatının bazı alanlarında minik dalgalanmalar yaşayabileceğin bir gün olabilir. Kalbinin derinliklerinde, adeta bir volkanın lavları gibi yükselen büyük bir tutku hissiyatı seni sarabilir. Ancak unutma ki bu tutkunun iki yüzü vardır ve eğer dikkatli olmazsan, gizemli Pluto'nun etkisi altında, bu tutkunun karanlık bir yüzü ile karşılaşabilirsin.

Duygusal dünyanda biraz karışıklık yaşayabilir, duygularının daha karanlık ve bilinmeyen tarafına çekilme ihtimalin olabilir. Bu durumda, cesur olmalı ama aynı zamanda gölgeleri görmezden gelmemelisin. Kendini korkularınla yüzleşmeye hazırlamalı, duygularınızın her yönünü kabullenmeli ve onları anlamaya çalışmalısın.

Aşkla ilgili konularda ise, ne istediğini tam olarak bilmen gerekiyor. Belki de bu, bir ilişkide aradığının ne olduğunu keşfetmek, belki de mevcut ilişkindeki sorunları çözmek için gerekli olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...