Temmuz İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınız bu ay hem heyecan verici hem de dalgalı olabilir. Hala Haziran'ın sancıları devam ediyor olacak. Zaman zaman ilişkinizde baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak bu aralar bol bol kendinizi ifade ettiniz hatta haksızlıklara karşı da sessiz kalmak yerine mücadele etmeyi seçtiniz. Kendinize haksızlık etmeyin. Sevgiyi vermeye değil almaya ihtiyacınız var.

4 Temmuz’a kadar Venüs burcunuzda ilerliyor; bu etki sizi daha çekici, sosyal ve flörtöz kılacak. Yeni biriyle tanışmak ya da mevcut ilişkide romantik bir canlanma yaşamak mümkün.

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı kısa süreli ama tutkulu yakınlaşmalar getirebilir. Ancak Merkür retrosunun başlayacağı 17 Temmuz’dan sonra eski aşklar gündeme gelebilir veya partnerle iletişimde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle ilişkilerde daha fazla duygusallık ön planda olacak.