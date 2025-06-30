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Temmuz İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

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Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Aşk hayatınız bu ay hem heyecan verici hem de dalgalı olabilir. Hala Haziran'ın sancıları devam ediyor olacak. Zaman zaman ilişkinizde baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak bu aralar bol bol kendinizi ifade ettiniz hatta haksızlıklara karşı da sessiz kalmak yerine mücadele etmeyi seçtiniz. Kendinize haksızlık etmeyin. Sevgiyi vermeye değil almaya ihtiyacınız var.

4 Temmuz’a kadar Venüs burcunuzda ilerliyor; bu etki sizi daha çekici, sosyal ve flörtöz kılacak. Yeni biriyle tanışmak ya da mevcut ilişkide romantik bir canlanma yaşamak mümkün. 

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı kısa süreli ama tutkulu yakınlaşmalar getirebilir. Ancak Merkür retrosunun başlayacağı 17 Temmuz’dan sonra eski aşklar gündeme gelebilir veya partnerle iletişimde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle ilişkilerde daha fazla duygusallık ön planda olacak.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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