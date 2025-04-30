Mayıs İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Ayın başında enerjiniz biraz düşük olabilir; özellikle uyku ve zihinsel yorgunluk çekebilirsiniz

20 Mayıs’tan sonra Güneş’in burcunuza geçmesiyle birlikte enerji seviyeniz de yükselecek ama yoğun düşünsel tempo uykusuzluk ya da baş ağrısı gibi belirtiler yaratabilir. Aman dikkat! Overthinklemeyi biraz azaltın... :)

Yeni Ay zamanı (27 Mayıs) sağlığınıza dikkat etmek, beslenmenizi düzenlemek ve spor yapmak için ideal olabilir.