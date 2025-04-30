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Mayıs İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Ayın başında aşk konuları daha çok hayal ya da özlem düzeyinde olabilir. Özellikle Venüs-Neptün kavuşumu (1–3 Mayıs) romantik ama biraz yanıltıcı enerjiler taşıyor. O nedenle bu ayın başında kandırılmalara ve aldatılmalara dikkat, diyoruz!

23–27 Mayıs arasında Merkür-Plüton ve Güneş-Plüton uyumlu açılarıyla duyguları olduğundan daha derin yaşayabilirsiniz. Abartma potansiyeliniz de yüksek görünüyor. Duygusal konuşmalar, yüzleşmeler ve şaşırtıcı bazı yakınlaşmalar olabilir.

27 Mayıs Yeni Ayı, yalnız olanlar için yeni tanışmaların kapısını açabilir. Mevcut ilişkilerde ise tazelenme enerjisi getirir. Aşk dolu bir ay olsun!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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