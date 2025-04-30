Mayıs İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Ayın başında aşk konuları daha çok hayal ya da özlem düzeyinde olabilir. Özellikle Venüs-Neptün kavuşumu (1–3 Mayıs) romantik ama biraz yanıltıcı enerjiler taşıyor. O nedenle bu ayın başında kandırılmalara ve aldatılmalara dikkat, diyoruz!

23–27 Mayıs arasında Merkür-Plüton ve Güneş-Plüton uyumlu açılarıyla duyguları olduğundan daha derin yaşayabilirsiniz. Abartma potansiyeliniz de yüksek görünüyor. Duygusal konuşmalar, yüzleşmeler ve şaşırtıcı bazı yakınlaşmalar olabilir.

27 Mayıs Yeni Ayı, yalnız olanlar için yeni tanışmaların kapısını açabilir. Mevcut ilişkilerde ise tazelenme enerjisi getirir. Aşk dolu bir ay olsun!