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İkizler Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Ay boyunca burcundaki retro Uranüs gelirinde ani iniş çıkışlar yaratabilir, bu yüzden bütçene esneklik payı bırak. Altıncı evindeki geri hareketli Merkür ayın ilk günlerinde işyerinde bekleyen bir ücret ya da belge konusunu gündeme getiriyor; ay ortasından itibaren ileri harekete döndüğünde bu iş hızlanıyor. Beşinci evinde ileri hareketine dönen Venüs yaratıcı işlerden gelen kazancı destekliyor. Üçüncü evi üzerinde Mars ve Jüpiter satış, yazı ve kısa yolculuk gelirlerini artırma fırsatı veriyor. Jüpiter'e uzanan Güneş karesi kapasiteni aşan bir sözleşmeye seni itebilir. Ayın son haftasındaki Dolunay burcunda bir kazanç konusunda net bir sonuç getiriyor. Gelirini ve giderini aynı sayfada tut. Ani gelen yatırım ya da ek iş tekliflerini bir gece düşünmeden kabul etme. Fatura tarihlerini takvime yazmak içini rahatlatır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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