Ay boyunca burcundaki retro Uranüs gelirinde ani iniş çıkışlar yaratabilir, bu yüzden bütçene esneklik payı bırak. Altıncı evindeki geri hareketli Merkür ayın ilk günlerinde işyerinde bekleyen bir ücret ya da belge konusunu gündeme getiriyor; ay ortasından itibaren ileri harekete döndüğünde bu iş hızlanıyor. Beşinci evinde ileri hareketine dönen Venüs yaratıcı işlerden gelen kazancı destekliyor. Üçüncü evi üzerinde Mars ve Jüpiter satış, yazı ve kısa yolculuk gelirlerini artırma fırsatı veriyor. Jüpiter'e uzanan Güneş karesi kapasiteni aşan bir sözleşmeye seni itebilir. Ayın son haftasındaki Dolunay burcunda bir kazanç konusunda net bir sonuç getiriyor. Gelirini ve giderini aynı sayfada tut. Ani gelen yatırım ya da ek iş tekliflerini bir gece düşünmeden kabul etme. Fatura tarihlerini takvime yazmak içini rahatlatır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…