7 Temmuz - 13 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Uranüs'ün burcuna geçişiyle birlikte, sinir sisteminde bir hassasiyet artışı yaşanabilir. Bu durum, uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir. Bu hafta, zihinsel enerjinin tavan yapacağı bir dönemdesin. Ancak unutma ki bedenin de seninle aynı hızda ilerlemeli.

Bu dönemde gece saatlerinde ekranlardan uzak durmak, uyku hijyenini korumak adına oldukça önemli. Doğal gevşetici özelliklere sahip lavanta yağı gibi destekleyici ürünlerle uyku düzenini korumak, kendini daha enerjik ve dinamik hissetmene yardımcı olabilir. Gün içerisinde bol su tüketmeyi de ihmal etme. Ara öğünlerini dengeli bir şekilde tüketerek, hem enerji seviyeni yüksek tutabilir, hem de sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…