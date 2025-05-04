5 Mayıs - 11 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, yeniden doğuşu temsil eden Plüton ile bir atmışlık açı oluşturuyor. Bu etkileşim, ruhen ve bedenen dengeni bozabilir. Dikkatini dağıtabilir ve kendine vakit bulamamana neden olabilir.

Tam da bu aşamada uyku düzenini korumak ve ekran karşısında geçirdiğin süreyi azaltmak dikkat dağınıklığına çözüm olabilir. Öte yandan karanlıkta derin uykuya da özen göstermeli, bozulan dengeni bu sayede bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…