30 Haziran - 6 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın hemen başında, Ay'ın Başak burcuyla olan dansı, sinir sistemimi biraz daha hassas hale getirebilir. Bu durum, baş ağrılarına sebep olabilir. Bu nedenle, dijital aletlerden biraz uzak durmayı ve meditasyon yapmayı düşünmek iyi bir fikir olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise burcuna geçiş yapacak olan Venüs'ün etkisine rağmen zihinsel yorgunluktan korunmamı sağlamak için dengeyi bulman gerektiğini hatırlatmalıyız. Belki biraz yoga ya da doğa yürüyüşü ruhunu canlandırırken, aynı zamanda uyku kaliteni de artırabilir. Bu nedenle, rahatlama tekniklerine yönelmek, hafta sonunu daha verimli ve huzurlu hale getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…