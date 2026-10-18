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İkizler Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, uzak planlar yüzünden omuz ve kol çevrende hafta başında gerginlik oluşabilir; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu tetikliyor, esneme araları vermek rahatlatır. Güneş'in altıncı evine geçişi sindirim ve sağlık rutini alanını öne çıkarıyor, sebze ağırlıklı hafif öğünleri seç. Merkür geri hareketine hazırlanırken sinirlerin hassaslaşabilir, bu yüzden kafeinli içecekleri azalt ve gece geç saatte yazışmayı bırak. Kısa yürüyüşler ve derin nefes egzersizleri zihnini toparlar. Hafta sonu uyku saatini düzenli tutmak ve bol su içmek bedenini destekler. Ayakta çalışırken kısa molalar ver. Ağır yemeklerden sonra balkonda ya da bahçede biraz dolaşmak midene yardımcı olur. Omuz ve kollarını ılık bir duşla gevşetmek de iyi gelir. Öğle yemeğini atlama.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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