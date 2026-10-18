Sevgili İkizler, uzak planlar yüzünden omuz ve kol çevrende hafta başında gerginlik oluşabilir; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu tetikliyor, esneme araları vermek rahatlatır. Güneş'in altıncı evine geçişi sindirim ve sağlık rutini alanını öne çıkarıyor, sebze ağırlıklı hafif öğünleri seç. Merkür geri hareketine hazırlanırken sinirlerin hassaslaşabilir, bu yüzden kafeinli içecekleri azalt ve gece geç saatte yazışmayı bırak. Kısa yürüyüşler ve derin nefes egzersizleri zihnini toparlar. Hafta sonu uyku saatini düzenli tutmak ve bol su içmek bedenini destekler. Ayakta çalışırken kısa molalar ver. Ağır yemeklerden sonra balkonda ya da bahçede biraz dolaşmak midene yardımcı olur. Omuz ve kollarını ılık bir duşla gevşetmek de iyi gelir. Öğle yemeğini atlama.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…