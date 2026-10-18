Sevgili İkizler, eğitim ve yayın gibi uzak planlara ayıracağın para bu hafta sorgulanıyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu hatırlatırken Akrep'e geçen Güneş altıncı evinde iş yerindeki ücret, prim ve sağlık harcamalarını gündeme getiriyor. Bir kursa ya da başvuruya ödeme yapmadan önce koşulları dikkatle oku. Geri harekete geçecek Merkür'ün öncesinde bekleyen formları ve faturaları tamamlamak seni korur. Ortadaki fırsatları hemen kabul etmek yerine rakamları yazılı iste. Küçük bir yedek bütçe ayırmak ve abonelikleri gözden geçirmek de mantıklı olur. Fiyat karşılaştırması yapmadan taahhüt verme. Kredi kartı ekstrendeki küçük kalemleri taramak ve kullanılmayan hizmetleri iptal etmek yeterli. Ortak giderlerde kimin ne ödediğini kısa bir mesajla teyit etmek de karışıklığı önler.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…