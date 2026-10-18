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İkizler Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, eğitim ve yayın gibi uzak planlara ayıracağın para bu hafta sorgulanıyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu hatırlatırken Akrep'e geçen Güneş altıncı evinde iş yerindeki ücret, prim ve sağlık harcamalarını gündeme getiriyor. Bir kursa ya da başvuruya ödeme yapmadan önce koşulları dikkatle oku. Geri harekete geçecek Merkür'ün öncesinde bekleyen formları ve faturaları tamamlamak seni korur. Ortadaki fırsatları hemen kabul etmek yerine rakamları yazılı iste. Küçük bir yedek bütçe ayırmak ve abonelikleri gözden geçirmek de mantıklı olur. Fiyat karşılaştırması yapmadan taahhüt verme. Kredi kartı ekstrendeki küçük kalemleri taramak ve kullanılmayan hizmetleri iptal etmek yeterli. Ortak giderlerde kimin ne ödediğini kısa bir mesajla teyit etmek de karışıklığı önler.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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