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16 Haziran - 22 Haziran İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 16 Haziran - 22 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Haziran - 22 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta ev ve aile hayatında bir düzenlemeye gitme arzusu içinde olabilirsin. Mars'ın bu alana adım atmasıyla birlikte, taşınma, ev tadilatı veya aileyle ilgili belirli planlar, sanki bir roketin hızıyla ilerlemeye başlayabilir. Bu dönemde detaylara dikkat etmen, her şeyi titizlikle ele alman gerekiyor.

Kariyer hedeflerinde ise Güneş ile Chiron'un olumlu açısı, sana daha fazla cesaret ve öz güven aşılıyor. Belki de bu hafta, o uzun zamandır düşlediğin iş teklifini alabilir veya belki de kariyerinde yeni bir sayfa açabilirsin.

Aşk hayatında ise geçmişin hayaletleri kapını çalabilir. Neptün'ün retrosu, belki de bir ilişkiyle ilgili yanılsamaları, belki de gerçekleri gözler önüne seriyor. Ancak bu hafta, karşındaki kişiyi değil, kendi iç dünyanı daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsin. Kendine biraz daha zaman ayır, iç sesini dinle ve belki de bu süreçte, kendin hakkında hiç bilmediğin yönlerini keşfedebilirsin. Bize soracak olursan, özüne döndüğün bu süreçte kısa bir tatil ve biraz dinlenme de sana çokça iyi gelecektir. Hafiflemeni ve yenilenmeni sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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