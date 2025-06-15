16 Haziran - 22 Haziran İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta ev ve aile hayatında bir düzenlemeye gitme arzusu içinde olabilirsin. Mars'ın bu alana adım atmasıyla birlikte, taşınma, ev tadilatı veya aileyle ilgili belirli planlar, sanki bir roketin hızıyla ilerlemeye başlayabilir. Bu dönemde detaylara dikkat etmen, her şeyi titizlikle ele alman gerekiyor.

Kariyer hedeflerinde ise Güneş ile Chiron'un olumlu açısı, sana daha fazla cesaret ve öz güven aşılıyor. Belki de bu hafta, o uzun zamandır düşlediğin iş teklifini alabilir veya belki de kariyerinde yeni bir sayfa açabilirsin.

Aşk hayatında ise geçmişin hayaletleri kapını çalabilir. Neptün'ün retrosu, belki de bir ilişkiyle ilgili yanılsamaları, belki de gerçekleri gözler önüne seriyor. Ancak bu hafta, karşındaki kişiyi değil, kendi iç dünyanı daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsin. Kendine biraz daha zaman ayır, iç sesini dinle ve belki de bu süreçte, kendin hakkında hiç bilmediğin yönlerini keşfedebilirsin. Bize soracak olursan, özüne döndüğün bu süreçte kısa bir tatil ve biraz dinlenme de sana çokça iyi gelecektir. Hafiflemeni ve yenilenmeni sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…