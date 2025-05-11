12 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gizemli ve derinliklerin burcu Akrep'te meydana gelen Dolunay, bir nebze de olsa hayatına etki edecek. Bu Dolunay, sağlığın üzerinde belirgin bir etkiye sahip olacak ve stres ile gerginliklerin fiziksel bedenine nasıl yansıdığını daha net bir şekilde fark etmeni sağlayacak.

Belki de uykusuz geceler, sindirim sistemindeki hassasiyetler ya da baş ve boyun bölgendeki ağrıların habercisi olabilir. İç dünyanda biriken stres ve gerginliklerin, bedenindeki bu belirtilerle dışa vurduğunu söylersek, sen de şaşırmayacaksın biliyoruz.

Tam da bu noktada içsel yüklerinden arınmak ve fiziksel iyileşme sağlamak için yoga dersi, bir meditasyon seansı ya da belki de doğada yürüyüşü tavsiye edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…