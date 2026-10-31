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İkizler Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün İkizler ve yükselen İkizler burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük para falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay üçüncü evinde kısa yolculuk, satış ve yazışma yoluyla gelir fırsatı açıyor; Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni bu fırsatları sakin değerlendirmene yardım ediyor. Altıncı evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür çalışma ortamında bekleyen bir ücret kalemini hatırlatabilir; hesap hareketlerini karşılaştır. Birinci evi üzerinde duran Uranüs kendi alanında ani bir gelir fikri doğurabilir; Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı bunu destekliyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı eğitim ya da yurt dışı harcamasında fiyat farkını gösterebilir. On birinci evi üzerinde duran Satürn ve Neptün arkadaşlarla yapılan ortak giderlerde sınır istiyor. Fiyat teklifini yazılı al. Gelir ve gider kalemlerini bir sayfaya sığdır. Ani yatırım fikrini bir gece beklet. Arkadaşlarla paylaşılan masrafları önceden konuş.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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