Günlük Para Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn arasında oluşan kare açı, gökyüzünde senin için bir sınav niteliği taşıyor. İş hayatında, belki de daha önce hiç karşılaşmadığın zorlukları aşman gerekebilir. Enerjini ve motivasyonunu düşüren, olumsuz bir bakış açısına sahip kişilerle aynı projede çalışmak zorunda kalabilirsin. Ya da belki de yeteneklerini tam anlamıyla kullanamayan kişilerle ortak bir çalışma yürütmek gibi durumlarla karşılaşabilirsin. İşte tam da bu noktada, patronlarınla ya da üst düzey yöneticilerle yürüttüğün işlerde duygusal davranışlardan kaçınman ve profesyonel duruşunu koruman gerekiyor.

Fakat unutma, her ne kadar Satürn'ün etkisi altında olumsuzluklar yaşasan da, kararlarını aceleyle vermemelisin. Belki de bu durumda en doğru çözüm, birlikte çalıştığın kişilerle arana mesafe koymak olabilir. Bu sayede, zorlu süreci daha kolay atlatabilir ve sadece işine odaklanarak, keyifli bir gün geçirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…