Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün seni biraz zorlayacak durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Ay ile Güneş arasındaki kare açının etkisiyle iş hayatında içsel bir gerilim hissedebilirsin. Bir yandan yapmak istediklerin, diğer yandan üzerindeki sorumluluklar arasında sıkışıp kalabilirsin.

İşte bu durumda iş arkadaşlarınla ya da üstlerinle yaşanabilecek çatışmaların önüne geçmek için esnek olman gerekebilir. Bu noktada özellikle sabah saatlerinde iç sesini dinlemen ve sezgilerini kullanarak kararlar vermen çok önemli. Denge arayışın da seni biraz yorabilir, ancak günü toparlama şansının yüksek olduğunu unutma. Tüm ikilemlere rağmen gerçek bir lider olduğunu gösterebilirsin.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, duygularını bastırma eğiliminde olabilirsin. Ancak bu durum, seni huzursuz edebilir. Partnerinle arandaki buzları eritmek için açık ve dürüst bir iletişim kurmanda fayda var. Eğer bekar bir Koç burcuysan, eski bir platonik aşk hikayenin devamı gündeme gelebilir. Bu durumda da duygularını bastırmak yerine, onları kabullenmek ve ifade etmek daha sağlıklı olacaktır. Hadi bırak kendini... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…