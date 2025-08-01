Günlük Burç Yorumuna Göre 2 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün duyguların mantığını yenebilir! Bu yüzden kariyer hayatında dahi kendini biraz hassas hissedebilirsin. Aman dikkat, tüm bu hassasiyetin üzerine bir de Ay ve Plüton'un kozmik dansı, iş yerindeki gizli rekabetlerin ve çekişmelerin yüzeye çıkmasına neden olabilir.

Tam da bu noktada iş hayatında kontrolcü ve baskıcı tutumlarla karşılaştığında, geri çekilmek yerine stratejik bir oyun planı oluşturmayı düşünmelisin. Duyguların kazanmak için savaşmaya izin vermiyorsa, durumu yönlendirmek için zekanı kullanmalısın. Gücünü doğru bir şekilde kullandığında ise seni aşağı çekmeye çalışanları sessizce geride bırakabilirsin. Daha da önemlisi aklın ve kalbinle oluşturduğun strateji sayesinde kazanan tarafta yerini alabilirsin!

Aşk hayatında ise bugün partnerinle aranda eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bu, bir güç mücadelesi haline gelmeden önce, kalbinin ne istediğini kendine hatırlatmanın tam zamanı. Unutma, bazı duvarları yıkmak aslında seni daha da yakınlaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…