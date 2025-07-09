Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün duygularınla hedeflerin arasında yoğun bir çekim hissedebilirsin. Oğlak burcundaki Dolunay, sana hem iş hem de özel hayatında büyük farkındalıklar getiriyor. Bir süredir içten içe taşıdığın yükler ya da belirsiz sorumluluklar artık netleşmeye başlıyor. Hedeflerine ulaşmak için seni tutan şeyin ne olduğunu daha açık görebilir, stratejik bir plan yapma gereği duyabilirsin. Bu, seni içsel olarak olgunlaştıran bir süreç olacak.

İş ortamında kontrolü ele alma arzun artabilir. Ancak bu kez baskın olmak değil, stratejik olmak seni öne çıkaracak. Özellikle ekip çalışmalarında, senin rehberliğin ve yön verme gücün takdir toplayabilir. Eğer bir terfi, sorumluluk değişikliği ya da uzun vadeli bir proje varsa, bugün bu konulara dair net gelişmeler olabilir. Fakat baskı altında karar almamaya dikkat et. Başarı seninle, ama sabırla şekillenen bir başarı olacak.

Aşk hayatında ise karar zamanına yaklaştığını hissedebilirsin. Kalbindekiler ile aklındakiler çatışıyorsa, Dolunay’ın etkisi bu ayrımı ortadan kaldırmak için seni dürtüyor. Beklentilerini daha net ifade edebilir, karşı tarafla sınırlarını yeniden konuşmak isteyebilirsin. Uzun süredir içinden geçenleri bastırdıysan, bugün onları dile getirmen hem seni rahatlatacak hem de ilişkinin derinleşmesini sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…