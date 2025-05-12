Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 13 Mayıs Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde bir hareketlilik var ve bu hareketlilik senin duygusal dünyanı etkileyebilir. Merkür ile Plüton arasında bir etkileşim söz konusu ve bu etkileşim, senin duygusal dünyanda bazı dalgalar yaratabilir.

Bu etkileşim, belki de farkında bile olmadığın, derinlerde sakladığın kıskançlık duygularını ya da sevdiğin kişiyle arandaki güç mücadelelerini gün yüzüne çıkarabilir. Eğer bir süredir içinde bastırdığın, sakladığın duygular varsa, bugün onların patlama noktasına gelebileceği bir gün olabilir.

Evet, bugün gerçeklerin ortaya döküldüğü, saklı kalmış arzuların meydana çıktığı bir gün olabilir. Zaten belki de artık duygularının ortaya çıkmasının zamanı gelmiştir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…