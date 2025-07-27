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28 Temmuz - 3 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Mars ve Ay'ın etkileşimi, haftanın ilk günlerinde seni finansal hedeflerine odaklanmaya itiyor. Bu durum özellikle iş yerindeki detaycı ve titiz yanlarını her zamankinden daha da belirgin hale getirebilir. Hatta, seni rakiplerinden bir adım öne çıkarabilir ve dikkatleri üzerine çekebilir. Ancak, her şeyin mükemmel gittiği bir anlarda bile dikkatli olmakta fayda var, unutma! 

İşte bu noktada, Temmuz ayının son günlerinde meydana gelen Merkür ile Uranüs karesi burcunu doğrudan etkileyerek, beklenmedik haberler ya da iletişimsel aksaklıklarla karşılaşmanı sağlayabilir. Bu durum sinirlerini biraz gerse de, krizi fırsata çevirme yeteneğinle bu durumdan da galip çıkabilirsin. Zaten rakiplerinden öndesin, değil mi? O zaman göster kendini ve başarıya koş! 

Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esmeye başlıyor! Temmuz ayının sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte, duygusal anlamda daha hassaslaşabilirsin ve romantik temaslar kurmaya başlayabilirsin. Kalbini korumaya çalışsan da, bir tebessümle bile içini ısıtacak bir bağ kurulabilirsin. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, ev içindeki huzur ve mutluluk seviyesi de artabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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