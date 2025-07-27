28 Temmuz - 3 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Mars ve Ay'ın etkileşimi, haftanın ilk günlerinde seni finansal hedeflerine odaklanmaya itiyor. Bu durum özellikle iş yerindeki detaycı ve titiz yanlarını her zamankinden daha da belirgin hale getirebilir. Hatta, seni rakiplerinden bir adım öne çıkarabilir ve dikkatleri üzerine çekebilir. Ancak, her şeyin mükemmel gittiği bir anlarda bile dikkatli olmakta fayda var, unutma!

İşte bu noktada, Temmuz ayının son günlerinde meydana gelen Merkür ile Uranüs karesi burcunu doğrudan etkileyerek, beklenmedik haberler ya da iletişimsel aksaklıklarla karşılaşmanı sağlayabilir. Bu durum sinirlerini biraz gerse de, krizi fırsata çevirme yeteneğinle bu durumdan da galip çıkabilirsin. Zaten rakiplerinden öndesin, değil mi? O zaman göster kendini ve başarıya koş!

Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esmeye başlıyor! Temmuz ayının sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte, duygusal anlamda daha hassaslaşabilirsin ve romantik temaslar kurmaya başlayabilirsin. Kalbini korumaya çalışsan da, bir tebessümle bile içini ısıtacak bir bağ kurulabilirsin. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, ev içindeki huzur ve mutluluk seviyesi de artabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…