28 Nisan - 4 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta enerjini düşüren bir durumla karşı karşıya olabilirsin. Plüton'un geri hareketine başlaması ve Venüs ile etkileşimi gece geç saatlere kadar uyanık kalmana ve düşüncelere dalmana neden olabilir. Haliyle bu hafta her zamankinden biraz daha zorlu geçebilir.

Biliyoruz ki uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için son derece önemli. Bu yüzden, bu hafta uykunu ihmal etmemeni öneriyoruz. Zihnini durduramıyorsan, biraz daha erken yatağa girebilir ve yeni bir uyku rutini oluşturabilirsin. Dinlenmek ve enerji toplamak için buna ihtiyacın var. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...