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Boğa Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Kasım - 8 Kasım haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğazın ve boynun, ilişki gerginliğinin yansıdığı bel çevresi ile birlikte bu hafta mesaj verebilir. Hafta yarılanırken Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür yedinci evinde uykuda dalgınlık ve sabah yorgunluğu getirebilir, geceyi sakin kapat. Ay Başak'ta ilerlerken beşinci evi kalp, sırt ve enerji düzenini hareketlendiriyor; hafif egzersiz iyi gelir. Dördüncü evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter yemek isteğini artırabilir; tabakları küçük doldurmak iyi gelir. On ikinci evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün içe çekilme ve yorgunluk duygusu verebilir. Gün içinde kısa bir yürüyüş molası ver, sesini fazla yorma ve omuzlarını akşam sıcak suyun altında gevşet. Su içmeyi ve gece geç yemek yememeyi ihmal etme, boynundaki gerginlik azalır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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