Sevgili Boğa, boğazın ve boynun, ilişki gerginliğinin yansıdığı bel çevresi ile birlikte bu hafta mesaj verebilir. Hafta yarılanırken Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür yedinci evinde uykuda dalgınlık ve sabah yorgunluğu getirebilir, geceyi sakin kapat. Ay Başak'ta ilerlerken beşinci evi kalp, sırt ve enerji düzenini hareketlendiriyor; hafif egzersiz iyi gelir. Dördüncü evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter yemek isteğini artırabilir; tabakları küçük doldurmak iyi gelir. On ikinci evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün içe çekilme ve yorgunluk duygusu verebilir. Gün içinde kısa bir yürüyüş molası ver, sesini fazla yorma ve omuzlarını akşam sıcak suyun altında gevşet. Su içmeyi ve gece geç yemek yememeyi ihmal etme, boynundaki gerginlik azalır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…