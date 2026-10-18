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Boğa Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, retro Venüs ile Plüton'un karesi iş ve ilişki baskısını hafta başında boyun ve boğaz çevrene yansıtabilir. Başını yavaşça çevirmek ve omuzlarını gevşetmek sertliği azaltır. Güneş'in yedinci evine geçişi bel çevresinde yorgunluk bırakabilir, uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya dikkat et. Arkadaş evine geçen Ay hafta ortasında hareketli bir plan sunar; hafif bir yürüyüş iyi gelir. Retro Merkür devreye girerken ekran süreni kısmak ve uykunu düzenlemek bedenini korur. Sıcak içecekler ve düzenli öğünler de dengede kalmanı sağlar. Boyun ve omuz için kısa esnemeler yap. Bel çevrene sıcak su torbası koymak sertliği azaltır. Sabahları kısa bir esneme yapmak ve kahveyi öğleden sonra azaltmak da enerjini dengeler. Gün boyu su içmeyi ihmal etme.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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