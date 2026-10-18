Sevgili Boğa, retro Venüs ile Plüton'un karesi iş ve ilişki baskısını hafta başında boyun ve boğaz çevrene yansıtabilir. Başını yavaşça çevirmek ve omuzlarını gevşetmek sertliği azaltır. Güneş'in yedinci evine geçişi bel çevresinde yorgunluk bırakabilir, uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya dikkat et. Arkadaş evine geçen Ay hafta ortasında hareketli bir plan sunar; hafif bir yürüyüş iyi gelir. Retro Merkür devreye girerken ekran süreni kısmak ve uykunu düzenlemek bedenini korur. Sıcak içecekler ve düzenli öğünler de dengede kalmanı sağlar. Boyun ve omuz için kısa esnemeler yap. Bel çevrene sıcak su torbası koymak sertliği azaltır. Sabahları kısa bir esneme yapmak ve kahveyi öğleden sonra azaltmak da enerjini dengeler. Gün boyu su içmeyi ihmal etme.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…