15 Temmuz Salı Boğa Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için adeta bir iç huzur yolculuğu olacak. Gökyüzünün büyülü çağrısını duyduğunda, ufuklarını genişletmeye ve yeni deneyimlere açılmaya hazır olman gerekiyor. Bu çağrı, belki de bir kuşun cıvıltısı, belki de bir rüzgarın hışırtısı olabilir. Ancak onu duyduğunda, bilin ki bugün senin için yeni bir yolculuk başlıyor.

Neptün'ün nazik ve huzur veren enerjisi, manevi konulara daha çok eğilmeni sağlayabilir. Bu enerji, belki de bir yoga seansında, belki de bir meditasyon anında karşına çıkacak. Ancak onu hissettiğinde, bilin ki bugün senin için bir iç huzur yolculuğu başlıyor.

Eğer akademik bir alanda çalışıyorsan ya da yurt dışı bağlantılı bir işin varsa, bugün sezgilerinle adeta bir farkındalık yaratma şansın olacak. Bu farkındalık, belki de bir bilimsel teoride, belki de bir iş görüşmesinde karşına çıkacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…