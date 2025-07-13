14 Temmuz - 20 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta yeni bir haftaya başlarken, kendini bir battaniyenin yumuşak dokusuna sarılmış gibi hisset. Unutma, bazen hayattaki en büyük zevkler genellikle en basit olanlardır: Bir kase sıcak çorba, ılık bir duşun rahatlatıcı etkisi veya huzur veren bir müzik parçası. Ancak bu hafta, bedenin senden biraz daha fazlasını talep ediyor. Biraz hafiflik, biraz daha az yük...

Bedenini ve ruhunu ağırlaştıran fazlalıkları bırakmanın zamanı geldi. Hem ruhunu hem de mideni ferahlatmanın yolu, daha hafif ve dengeli bir yaşam tarzından geçiyor. 'Keyif' kelimesi senin doğanla öyle iç içe ki, adeta bir Boğa'nın DNA'sında var. Ancak her şeyin fazlası zarar... Abartılı keyifler, bedenini yoruyor ve homurdanmasına neden oluyor. Bu hafta, bedeninin bu homurdanmalarına kulak ver ve ona ihtiyacı olan hafifliği sun. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…