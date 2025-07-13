14 Temmuz - 20 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz dalgalı bir başlangıç olabilir. Kariyerinle ilgili bazı konular, belki de yeni bir görevin altına girmiş olman, belki de ekibindeki dengeyi alt üst eden bir durumla karşı karşıya gelmiş olman sebebiyle, içinde bir huzursuzluk hissi uyanabilir. Neyse ki mantıklı düşünme ve çözüm odaklı hareket etme yeteneğin, bu huzursuzluğu avantaja çevirmeni sağlayabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise yaratıcı fikirlerin ve pratik çözümlerin ön plana çıktığını fark edeceksin. Merkür'ün durağan pozisyonu, hareketlerini biraz yavaşlatabilir. Ancak bu durum, aslında hayırlı detayları fark etmeni sağlayabilir. Üzerinde çalıştığın bir projeyi tekrar gözden geçirmek ya da bir işbirliği ilişkisini yeniden değerlendirmek için oldukça uygun bir zaman dilimi. Bu süreçte, belki de gözden kaçırdığın detayları yakalayabilir, belki de yeni bir iş birliği fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…