14 Temmuz - 20 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz karmaşık bir başlangıç olabilir. Kariyerinle ilgili bazı konular, özellikle de yeni bir sorumluluğun varsa ya da ekibindeki dengeyi bozan bir durumla karşı karşıya kaldıysan, içsel bir huzursuzluk hissi yaşayabilirsin. Ancak bu huzursuzluk, senin gibi mantıklı ve çözüm odaklı bir Boğa burcunun durumu daha stratejik bir şekilde ele almasını sağlayabilir. Bu hafta, bu özelliğini bir kez daha gösterme fırsatın olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise yaratıcı fikirlerin ve pratik çözümlerin ön plana çıktığını göreceksin. Merkür'ün durağan pozisyonu, hareketlerini biraz yavaşlatabilir. Ancak bu durum, aslında hayırlı detayları fark etmeni sağlayabilir. Üzerinde çalıştığın bir projeyi tekrar gözden geçirmek ya da bir işbirliği ilişkisini yeniden değerlendirmek için oldukça uygun bir zaman dilimi.

Aşk hayatında ise, haftanın sonunda başlayan Merkür retrosu, eski bir sevgilinin aklına gelmesine neden olabilir. Belki bir mesajla, belki de bir rüyada karşına çıkabilir. Bu etkiyle, geçmişte kapanmamış bazı konuları yeniden gözden geçirebilirsin. Ancak duygularının seni kontrol etmesine izin vermeden, ileriye doğru adım atmayı unutma. Bu hafta, geçmişi geride bırakmanın ve geleceğe odaklanmanın önemini bir kez daha hatırlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…