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14 Temmuz - 20 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz karmaşık bir başlangıç olabilir. Kariyerinle ilgili bazı konular, özellikle de yeni bir sorumluluğun varsa ya da ekibindeki dengeyi bozan bir durumla karşı karşıya kaldıysan, içsel bir huzursuzluk hissi yaşayabilirsin. Ancak bu huzursuzluk, senin gibi mantıklı ve çözüm odaklı bir Boğa burcunun durumu daha stratejik bir şekilde ele almasını sağlayabilir. Bu hafta, bu özelliğini bir kez daha gösterme fırsatın olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise yaratıcı fikirlerin ve pratik çözümlerin ön plana çıktığını göreceksin. Merkür'ün durağan pozisyonu, hareketlerini biraz yavaşlatabilir. Ancak bu durum, aslında hayırlı detayları fark etmeni sağlayabilir. Üzerinde çalıştığın bir projeyi tekrar gözden geçirmek ya da bir işbirliği ilişkisini yeniden değerlendirmek için oldukça uygun bir zaman dilimi.

Aşk hayatında ise, haftanın sonunda başlayan Merkür retrosu, eski bir sevgilinin aklına gelmesine neden olabilir. Belki bir mesajla, belki de bir rüyada karşına çıkabilir. Bu etkiyle, geçmişte kapanmamış bazı konuları yeniden gözden geçirebilirsin. Ancak duygularının seni kontrol etmesine izin vermeden, ileriye doğru adım atmayı unutma. Bu hafta, geçmişi geride bırakmanın ve geleceğe odaklanmanın önemini bir kez daha hatırlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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