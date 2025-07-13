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14 Temmuz - 20 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Haftanın sonunda başlayan ve tüm burçları etkisi altına alan Merkür retrosu, gönlünü biraz karıştırabilir. Bu dönemde, belki hiç beklemediğin bir anda, belki bir mesajla ya da belki de bir rüyada, eski bir sevgilin aklına gelebilir. Bu durum, geçmişte kapanmamış bazı konuları yeniden gözden geçirmene sebep olabilir.

Ancak unutma ki duygularının seni kontrol etmesine izin vermemen gerekiyor. Geçmişte yaşadıklarını bir kenara bırakıp ileriye doğru adım atma zamanı geldi. Bu hafta, geçmişi geride bırakmanın ve geleceğe odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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