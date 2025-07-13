14 Temmuz - 20 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Haftanın sonunda başlayan ve tüm burçları etkisi altına alan Merkür retrosu, gönlünü biraz karıştırabilir. Bu dönemde, belki hiç beklemediğin bir anda, belki bir mesajla ya da belki de bir rüyada, eski bir sevgilin aklına gelebilir. Bu durum, geçmişte kapanmamış bazı konuları yeniden gözden geçirmene sebep olabilir.

Ancak unutma ki duygularının seni kontrol etmesine izin vermemen gerekiyor. Geçmişte yaşadıklarını bir kenara bırakıp ileriye doğru adım atma zamanı geldi. Bu hafta, geçmişi geride bırakmanın ve geleceğe odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…