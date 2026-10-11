Sevgili Boğa, haftanın başında Akrep'teki Ay üreme ve boşaltım sistemini hassaslaştırabilir; bol su içmek ve ağır, baharatlı yemeklerden uzak durmak rahatlatır. Yöneticin Venüs'ün retroda olması tatlıya ve atıştırmalıklara olan eğilimini artırıyor, yanına meyve ve kuruyemiş almak bu isteği yönetir. Plüton'un ileri harekete dönmesi iş stresini boynuna ve omuzlarına yükleyebilir, saat başı omuzlarını gevşetmek ve ensene sıcak bir havlu koymak iyi gelir. Haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi aşırı yeme eğilimini artırabilir, porsiyonları küçültmek sindirimini korur. Hafta sonuna doğru yürüyüş ve esneme hareketleri gün boyu biriken gerginliği alır. Uykunu düzenli saatlere bağlamak bağışıklığını destekler. Boynunu sıkan atkı ya da yakalardan uzak durmak ense kaslarını rahatlatır. Yatmadan önce birkaç dakika boyun egzersizi yapmak gevşemene yardım eder.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…