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Başak Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hafta yeni yerlere gitmek ve yürümek isteyen bir bedenle açılıyor; bu, bağırsak ve karın bölgen için de iyi bir fırsat. İlk günlerde uzun bir yürüyüş zihnini netleştirir. Güneş üçüncü evinde olduğu için uzun görüşmeler ve yoğun yazışmalar boğazını ve parmaklarını yorabilir; araya kısa molalar sıkıştır. Plüton'un Güneş'e kurduğu gerilimli açısı günlük sağlık düzenini sorgulatabilir. Venüs ikinci evinde geri giderken yemek tercihlerinde alışkanlıkların değişebilir; sebze ağırlıklı bir menü iyi gelir. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesiyle iş temposu artıyor, omuz ve boyun gerginliği yaşarsan sıcak bir havlu kullan. Hafta sonunda karnını saat yönünde yavaşça ovmak sindirimi kolaylaştırır. Öğle yemeğinden sonra on beş dakikalık bir yürüyüş kan şekerini dengeler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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