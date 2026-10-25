Sevgili Başak, hafta yeni yerlere gitmek ve yürümek isteyen bir bedenle açılıyor; bu, bağırsak ve karın bölgen için de iyi bir fırsat. İlk günlerde uzun bir yürüyüş zihnini netleştirir. Güneş üçüncü evinde olduğu için uzun görüşmeler ve yoğun yazışmalar boğazını ve parmaklarını yorabilir; araya kısa molalar sıkıştır. Plüton'un Güneş'e kurduğu gerilimli açısı günlük sağlık düzenini sorgulatabilir. Venüs ikinci evinde geri giderken yemek tercihlerinde alışkanlıkların değişebilir; sebze ağırlıklı bir menü iyi gelir. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesiyle iş temposu artıyor, omuz ve boyun gerginliği yaşarsan sıcak bir havlu kullan. Hafta sonunda karnını saat yönünde yavaşça ovmak sindirimi kolaylaştırır. Öğle yemeğinden sonra on beş dakikalık bir yürüyüş kan şekerini dengeler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…