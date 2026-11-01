Sevgili Başak, hafta boyunca on ikinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter dinlenme isteğini artırıyor; yorgunluk hissedersen kendini zorlama. Hafta ortasına gelindiğinde Güneş ile Merkür'ün kavuşumu üçüncü evinde bileklerinde, ellerinde ve omuzlarında sertlik bırakabilir; ekran başında düzenli mola ver. Ay'ın burcunda olduğu ilk günlerde sindirim sistemin duyarlı, sade ve hafif öğünleri seç. Sekizinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi alt karnında dolgunluk hissi bırakabilir. Hafta sonu Ay'ın Terazi'den Akrep'e geçişi sinirlerini gerebilir; akşam saatlerini sakin geçir. Gün boyu düzenli su iç, akşam kısa bir yürüyüşle uykuna hazırlan. Hazır gıda yerine ev yemeği seçmek sindirim sisteminin yükünü azaltır. Bilek egzersizleri ve esneme molaları omuzlarını rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…