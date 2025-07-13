14 Temmuz - 20 Temmuz Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, senin adeta bir düzen ve disiplin tanrıçası olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda temizlik konusundaki hassasiyetin ve titizliğin de tartışılmaz. Ancak bu hafta, biraz da evhamdan uzak durmanı öneriyoruz. Detaylarla boğuşmak, her şeyi kusursuz yapmaya çalışmak, zihnin üzerinde gereksiz bir yük oluşturabilir. Ve unutma, zihnin stres altında olduğunda, bedenin de bu durumdan etkilenebilir.

Bu hafta, biraz dağınıklığa izin ver kendine. Biraz daha fazla uyu, belki biraz daha fazla tembellik yap. Kendine sıcak bir çay demle, rahat bir koltuğa kurul ve sadece kendine şunu söyle: 'Belki mükemmel değilim, ama mutluyum.' Bu cümle, belki de ilk başta garip gelebilir, ama inan bize, bu cümleyle kendine izin verdiğinde, hücrelerin bile bu rahatlamayı hissedecek.

Biraz 'mükemmel olmama' hali, aslında hayatın en güzel anlarını yaşamanı sağlayabilir. Kendine bu izni ver ve bak, göreceksin ki, hücrelerin bile bu durumdan memnuniyet duyacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…