14 Temmuz - 20 Temmuz Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz dalgalı bir başlangıç olabilir. İş hayatında, belki de hiç beklenmedik bir şekilde, seni rahatsız edebilecek durumlarla karşılaşabilirsin. Belki de bir iş arkadaşınla anlaşmazlığa düşebilir, ya da üzerinde çalıştığın bir proje beklenmedik bir sorunla karşılaşabilir. Ancak endişelenmemelisin. Çünkü detaylara olan ince dikkatin ve analitik düşünme yeteneğin sayesinde, bu tür krizleri hızlıca fırsatlara dönüştürebilirsin. Kendine güven ve iç sesini dinlemeyi unutma!

Zira, hafta ortasına doğru, iletişim gezegeni Merkür'ün durağanlaşmasıyla birlikte, bazı aksiliklerle karşılaşabilirsin. İmzaladığın belgeler, planladığın randevular ya da seyahatler belki de beklenmedik bir şekilde aksayabilir. Ancak doğuştan gelen organizasyon yeteneğin ve planlama becerin sayesinde, bu durumları çabucak kontrol altına alabilir ve sorunları çözebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…