14 Nisan - 20 Nisan Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta yanında derin bir kalabalık olsa da yalnız kalmak isteyebilirsin. Sevdiklerinin dahi yanında olmasını kabul etmeyerek kendi köşene çekilmeyi düşünebilirsin. Belki tek başına bir tatil planlayarak ilişkini, sorunları ve duygularını yeniden düşünmek isteyebilirsin.

Ruhunun derinlerindeki sesi dinlemek için biraz zamana ihtiyacın olabilir. Bu sayede geçmiş ve gelecek arasında bir tercih yapabilirsin. Artık eski defterleri bitirip yeni bir aşka yelken açabilirsin. Heyecanla yeni bir yola çıkabilir, aşık da olsan ardına bakmak istemediğini fark edebilirsin. Belki de daha büyük sevgiyi ve gerçek aşkı da bu sayede bulabilirsin.

Tam da bu aşamada toksik ilişkilerden kurtulmak konusunu daha derin düşün deriz. Sadece romantik ilişkinde değil sosyal hayatında da artık ardında kalması gereken kişilere veda etmeye hazır ol. Senin sadece gerçek ve zeki dostlara ihtiyacın var, bunu unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...