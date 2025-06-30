Temmuz Balık Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık teması bu ay sizin için çok önemli. Mars’ın Başak burcunda olması ve 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayının sağlık alanınızda gerçekleşmesi, yaşam kalitenizi artırmak adına radikal kararlar almanıza neden olabilir. Yeni bir beslenme düzeni, spor rutini ya da meditasyon gibi zihinsel denge uygulamaları gündeme gelebilir.