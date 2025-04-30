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Mayıs Balık Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Balık ve yükselen Balık burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

12 Mayıs Akrep Dolunayı sağlıkla ilgili köklü değişiklikler yapmanı gerektirebilir. Özellikle finansal sorumluluklar ve iş stresi fiziksel sağlığınızı etkileyebilir.

20 Mayıs sonrası zihinsel olarak daha aktif olacağınız bir dönemdesin. Bu süreçte, fazla zihinsel stres ve anksiyete hissi oluşabilir. Dinlenmeye, meditasyona ve rahatlamaya zaman ayırman çok önemli olacak. Sağlıklı bir ay olmasını diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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