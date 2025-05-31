Haziran Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Ay başında aşkı daha çok “güvende hissetmek” üzerinden değerlendireceksiniz. Ancak esas canlanma, 25 Haziran’daki Yengeç yeniayıyla birlikte geliyor çünkü bu yeniay sizin 5. evinizde gerçekleşiyor: aşk, romantizm ve yaratıcılık evi! Bekar Balıklar için bu, yeni bir romantik tanışma veya kalplerini kıpır kıpır edecek bir flört anlamına gelebilir. Mevcut ilişkisi olanlar ise ilişkilerine tazelik katabilir, birlikte yeni keyifli bir başlangıç yapabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünen Balıklar için de bu yeniay önemli bir kapı açabilir.