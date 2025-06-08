9 Haziran - 15 Haziran Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik sana biraz meydan okuyabilir. Merkür ile Satürn arasında oluşan kare açı, sağlık konularında dikkatli olman gerektiğinin bir işareti. Bu karmaşık gezegenler dansı, bağışıklık sistemini baskı altına alabilir ve özellikle solunum yollarını hassaslaştırabilir. Bu nedenle, bu hafta sağlığına biraz daha fazla özen göstermeli, belki biraz daha fazla C vitamini almalı ve kendini korumalısın.

Ayrıca Güneş’in Satürn ile olan açısı, enerji düzeylerinde bir düşüşe neden olabilir. Ancak endişelenme, bu durumu dengelemek için birkaç küçük değişiklik yapabilirsin. Su tüketimini artırmak, enerjini yükseltebilir ve daha canlı hissettirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…