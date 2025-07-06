7 Temmuz - 13 Temmuz Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için özellikle önemli bir dönem. Zira, Terazi burcunda meydana gelen ilk dördün, iç dünyanla bedenin arasındaki bağı daha net bir şekilde fark etmeni sağlıyor. Bu hafta, lenf dolaşımın, ödem ve sıvı dengen gibi konular daha fazla önem kazanıyor. Bu konulara dikkat etmen ve sağlığını koruman açısından önemli olacak.

Bedenini hafifletmek için tuz tüketimini azaltmanı öneriyoruz. Bu, ödem ve sıvı dengeni korumana yardımcı olacaktır. Ayrıca, günlük esneme hareketleri ve suyun içinde geçirilen zaman, senin için bir şifa olabilir. Ruhunuzdaki yükleri hafifletmek için aromaterapi ya da kısa nefes egzersizlerini deneyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…