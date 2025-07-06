7 Temmuz - 13 Temmuz Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta romantik hayatında bir dizi sürprizle karşılaşabilirsin. Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi, sakin ve yerleşik ilişkilerine taze bir hava getirebilir. Bu hafta, sakin suların altında ne tür fırtınaların döndüğünü göreceksin.

Ailevi meseleler ya da yaşadığın ortamla ilgili bir değişiklik, aşk hayatını etkileyebilir. Belki bir taşınma durumuyla karşı karşıya kalabilirsin, belki evde bir değişiklik yapma ihtiyacı hissedebilirsin ya da ev içi rollerle ilgili bir yenilenme yaşanabilir. Bu, belki de yeni bir başlangıç için mükemmel bir fırsat olabilir.

Kalbin, özgürleşmek ve yeniliklere açılmak istiyor; geleneksel kalıpların yerini yeniliklere bırakmaya hazırlanıyor. Bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Aşkta seni şaşırtacak bir dönüşüm yolda olduğunu unutma. Hadi bırak kendini... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…