5 Mayıs - 11 Mayıs Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta hem bedenini hem de ruhunu temizleyecek şifalı enerjilere ihtiyaç duyabilirsin. Venüs ve Plüton'un etkileşimi ile duygusal iniş çıkışların bedenine yansıması söz konusu olabilir.

Ruhunu dinlendirmek ise sağlığın için yapman gereken ilk şey olabilir. Duygusal yüklerini bedeninde tutmamalısın... Belki de artık duygularını ifade etmekten çekinmemelisin. Tam da bu noktada içinden attıkların şifa bulmanı sağlayabilir. Bu arada bol bol su içmeye ve sağlık için doğru beslenmeye de özen göstersen iyi edersin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…