5 Mayıs - 11 Mayıs Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta, hayatın sunduğu fırsatlar ve dönüşümlerle dolu bir yolculuk seni bekliyor. Gökyüzünde yaşanan hareketlilik ve özellikle Merkür ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu açı, iş hayatında parıldaman için mükemmel bir zaman dilimi oluşturuyor. Bu hafta, sunumlar, konuşmalar ve fikirlerini sergileme fırsatı bulacağın toplantılara katılman gerekebilir. Bu durum, fikirlerini rahatça ifade edebilme ve fark yaratma fırsatı yakalayabileceğin bir ortam yaratıyor.

Tabii bir yandan da hafta ortasında Venüs’ün Plüton ile yaptığı olumlu açının etkisini hissetmeye başlayacaksın. Bu etki, önünde yeni gelir kapıları açabilir. Bu kapılar özellikle teknoloji ya da dijital alanlar üzerinden açılabilir. Sen ise parasal konularda daha cesur ve girişimci bir tutum sergilemeye başlayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…