5 Mayıs - 11 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta hayata dair pek çok fırsat ve dönüşümden söz edeceğiz. Gökyüzündeki hareketlilik ve özellikle de Merkür ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu açı sayesinde iş hayatında daha fazla görünürlük kazanabilirsin. Aynı zamanda, hafta boyunca sunumlar, konuşmalar ya da fikirlerini açıkça ifade ettiğin toplantılara katılman gerekebilir. Böylece fikirlerini açıkça dile getirebilir ve fark yaratma şansı elde edebilirsin.

Hafta ortasında etkisini gösterecek olan Venüs’ün Plüton ile yaptığı olumlu açı ise önünde yeni gelir kapıları açabilir. Bu arada, teknoloji ya da dijital alanlar üzerinden açılabilirsin. Yani özellikle bu alanlara yönelik fırsatları değerlendirebilirsin. Tüm bunlarla birlikte parasal konularda daha cesur ve girişimci olacağın bir döneme girdiğimizi de açıkça belirtmeliyiz.

Gelelim aşk hayatına! Söz konusu ilişkiler olduğunda ise derin bağlar ve dönüşüm gündemde olacak. Venüs ve Plüton etkisiyle, ilişkilerde arzuladığın şeyin 'Kontrol mü, yoksa sevgi mi?' olduğunu anlamalısın. Bu sayede ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilirsin. Galiba aşk için önce kendini sonra da gerçek duygularla bağlanma cesaretini bulmalısın... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…