5 Mayıs - 11 Mayıs Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta romantik ilişkilerinde derin bağlar, tutkulu aşklar ve dönüşümler söz konusu olabilir. Zira Venüs'ün romantik ve Plüton'un dönüştürücü etkisiyle, aşka dair sınırlarını belirlemen gerekebilir. Bu aşamada aşkta ne istediğini bulmalısın: 'Kontrol mü, yoksa sevgi mi?' Bu soruya içtenlikle yanıt vermek ise ilişkilerinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Belki de aşk için önce kendini tanımalı ve ne istediğini bilmeli, sonra da gerçek duygularla birine bağlanmayı öğrenmelisin. Ne istediğini bilerek dik bir duruş sergilemek, sevgini de güçlendirecektir. Tabii, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı da olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…