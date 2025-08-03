4 Ağustos - 10 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz dalgalı geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün güçlü çekimi, iş hayatında bazı türbülanslara neden olabilir. İletişimde yaşanabilecek aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar ve ertelenen işlerin yüzünü göstermesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Eski projelerin yeniden gündeme gelmesi de söz konusu olabilir. Bu süreçte sakinliğini koruman ve detaylara takılmadan, planlı bir şekilde ilerlemen oldukça önemli.

Kova Dolunayı ise, iç dünyanı, bilinçaltını ve duygusal dengeni yeniden gözden geçirmene yardımcı olacak. Bir dönemi sessizce kapatmak, bir yükten özgürleşmek için oldukça güçlü bir zaman dilimi içindesin. Meditasyon, rüyalarına daha çok önem vermek ya da sanatsal uğraşlarla meşgul olmak, ufkunu açabilir. Yeni bakış açılarıyla iş hayatında ilerlemeni destekleyebilir.

Aşk hayatına gelirsek, Ay ile Neptün'ün kavuşumu, seni adeta bir büyüye çekecek. Belki de birine karşı açıklayamadığın bir çekim hissi duyabilirsin. Kalbinin fısıltılarına kulak ver, ama yanılsamalara da açık ol. Bu hafta aşk, sana ilhamla gelecek gibi duruyor. İşte bu sayede sen de kalbinin sahine cesur bir adım atacaksın... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…