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4 Ağustos - 10 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz dalgalı geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün güçlü çekimi, iş hayatında bazı türbülanslara neden olabilir. İletişimde yaşanabilecek aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar ve ertelenen işlerin yüzünü göstermesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Eski projelerin yeniden gündeme gelmesi de söz konusu olabilir. Bu süreçte sakinliğini koruman ve detaylara takılmadan, planlı bir şekilde ilerlemen oldukça önemli.

Kova Dolunayı ise, iç dünyanı, bilinçaltını ve duygusal dengeni yeniden gözden geçirmene yardımcı olacak. Bir dönemi sessizce kapatmak, bir yükten özgürleşmek için oldukça güçlü bir zaman dilimi içindesin. Meditasyon, rüyalarına daha çok önem vermek ya da sanatsal uğraşlarla meşgul olmak, ufkunu açabilir. Yeni bakış açılarıyla iş hayatında ilerlemeni destekleyebilir. 

Aşk hayatına gelirsek, Ay ile Neptün'ün kavuşumu, seni adeta bir büyüye çekecek. Belki de birine karşı açıklayamadığın bir çekim hissi duyabilirsin. Kalbinin fısıltılarına kulak ver, ama yanılsamalara da açık ol. Bu hafta aşk, sana ilhamla gelecek gibi duruyor. İşte bu sayede sen de kalbinin sahine cesur bir adım atacaksın... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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