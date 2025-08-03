4 Ağustos - 10 Ağustos Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz dalgalı bir atmosfer olacak gibi görünüyor. Ancak endişelenmeyin, bu dalgalar sizi yeni ve heyecan verici bir maceraya sürükleyebilir.

Mesela, Ay ile Neptün'ün gökyüzünde bir araya gelmesi, adeta bir büyü gibi etrafını saracak. Belki de hiç beklemediğin bir anda, birine karşı açıklayamadığın bir çekim hissi duyabilirsin. Bu duyguların seni nereye götüreceğini merak ediyor olabilirsin. Kalbinin fısıltılarına kulak ver, ancak bu süreçte yanılsamalara da açık ol.

Aşk, bu hafta sana ilham kaynağı olacak gibi görünüyor. Belki de bu ilhamla, kalbinin sesine daha önce hiç olmadığı kadar cesur bir adım atacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…