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30 Haziran - 6 Temmuz Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için adeta Neptün'ün retrosu ile başlıyor! Neptün'ün geri hareketi, haftanın ilk günlerinde iç dünyanda bir yoğunluk hissi yaratabilir. Bu yoğunluğu hafifletmek için suyla temas etmeyi denesen iyi edersin. Belki bir yüzme seansı, belki bir duş ya da bir deniz kenarı yürüyüşü sana huzur verebilir. 

Haftanın ortasında ise stres seviyenin biraz yükselebileceğini belirtmek isteriz. Bu dönemde, hafif ve dengeli beslenmeye özellikle önem versen iyi edersin. Belki bir smoothie, belki bir salata... Sağlıklı ve hafif yiyecekler, hem enerjini yükseltecek hem de stresini azaltacaktır. Bu arada, hafta boyunca kaliteli uykuya da önem vermen gerekecek! Zira, sağlığın için her zamankinden biraz fazla özenli olman hem iç dünyana hem de bedenine iyi gelecek gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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