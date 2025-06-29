30 Haziran - 6 Temmuz Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için adeta Neptün'ün retrosu ile başlıyor! Neptün'ün geri hareketi, haftanın ilk günlerinde iç dünyanda bir yoğunluk hissi yaratabilir. Bu yoğunluğu hafifletmek için suyla temas etmeyi denesen iyi edersin. Belki bir yüzme seansı, belki bir duş ya da bir deniz kenarı yürüyüşü sana huzur verebilir.

Haftanın ortasında ise stres seviyenin biraz yükselebileceğini belirtmek isteriz. Bu dönemde, hafif ve dengeli beslenmeye özellikle önem versen iyi edersin. Belki bir smoothie, belki bir salata... Sağlıklı ve hafif yiyecekler, hem enerjini yükseltecek hem de stresini azaltacaktır. Bu arada, hafta boyunca kaliteli uykuya da önem vermen gerekecek! Zira, sağlığın için her zamankinden biraz fazla özenli olman hem iç dünyana hem de bedenine iyi gelecek gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…