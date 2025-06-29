30 Haziran - 6 Temmuz Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta büyülü bir yolculuğa hazır mısın? Biraz abarttığımızı düşünüyor olabilirsin ancak gizemli ve büyülü gezegen Neptün'ün retrosu seni adeta bir içsel yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk, biraz dalgalı bir denizde yelken açmak gibi olabilir, heyecanlı ama bir o kadar da belirsiz.

İşte tam da bu noktada kariyerinde bazı belirsizliklerin olduğunu hissedebilirsin. Hani derler ya, hayaller Paris gerçekler Pazar... Tam da böyle anlarda, hayallerinin bulutları ve gerçeklerin sert toprağı arasında bir denge kurman gerekebilir.

Ama hey, sakın üzülme! Çünkü hafta ortasında, İkizler burcuna geçen Venüs'ün de etkisiyle sabırlı olman ve adımlarını temkinli atman da önemli olacak. Bu süreçte iç sesini dinlemek, en büyük pusulan olabilir. Doğru kararlar almana yardımcı olan sezgilerinle kariyerindeki belirsizliklerden kurtulurken, gerçek hedeflere ve güçlü kariyer süreçlerine de adım atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…